مورينيو يهاجم دي خيا بعد أخطاء مباراة تشيلسي القاتلة

يبدو أن المدرب البرتغالي الشهير بحدة لسانه، جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، وجد الفرصة لرد الدين لبعض لاعبي مانشستر يونايتد.

مورينيو الذي أقيل من تدريب اليونايتد العام الماضي بعد سوء نتائج الفريق، وجه اليوم انتقادا مبطنا لحارس الشياطين الحمر، ديفيد دي خيا.



وطالب المدرب البرتغالي اللاعب أن "يكون ممتنا لما هو فيه، لكونه يرتبط بيونايتد بعقد بهذا الحجم.. من غير يونايتد قادر على دفع كل هذه المبالغ لدي خيا؟"، وفقا لهيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

ويتقاضى دي خيا مبلغ 21 مليون يورو في عقده الجديد مع مانشستر يونايتد الذي يمتد حتى 2023.

وتساءل مورينيو عما إذا كان دي خيا، يستحق كل هذه الأموال، مشيرا إلى أن الفرق الكبرى لم تعد تسعى خلفه، كما كان الأمر في الماضي، لكنه استدرك قائلا: "مشكلته الوحيدة أن أجره مرتفع جدا".

ويأتي حديث مورينيو بعدما أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، أن الحارس ديفيد دي خيا، كان يجب أن يتصدى لهدف تشيلسي الثاني لو أعيد "100 مرة من 100 محاولة"، بعدما خسر الفريق 3-1 في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وأخطأ الحارس الإسباني في هدف أوليفييه جيرو في نهاية الشوط الثاني، ثم سمح لتسديدة ميسون ماونت بعيدة المدى بدخول مرماه في بداية الشوط الثاني.