رغم مرور 30 عاما على عرضه… عماد محرم يكشف سرا عن ابنة مديحة كامل في فيلم "العفاريت"

كشف الفنان المصري، عماد محرم، سرا عن ابنة الممثلة المصرية الراحلة، مديحة كامل، في فيلم "العفاريت".

وعلى الرغم من مرور 30 عاما على عرض فيلم "العفاريت"، فإن السر حول مَن هي ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، لم يتم الكشف عنه منذ عرض الفيلم، في العام 1990، وهو ما حير المشاهدين طوال كل تلك المدة مع كل مرة يُعرض فيها الفيلم.

اخيرا عرفت منو بنت مديحة كامل! pic.twitter.com/xXHezBsn7n — Dellii Shmri (@dalalsh1) July 21, 2020

وكشف الفنان عماد محرم الذي قام بدور خاطف الطفلة في الفيلم، عن ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم وهل هي "بلية" أم "لوزة"، مؤكدا أنها بلية. وذلك بعدما ظهر في مقطع فيديو مع ابنته صوفي، عبر "تيك توك".

ويشار إلى أن فيلم "العفاريت"، بطولة مديحة كامل، وعمرو دياب، وهديل، وسماح عاطف، ونعيمة الصغير، وعماد محرم، ومن تأليف ماجدة خير الله، وإخراج حسام الدين مصطفى.