عائدا من السد القطري… الأهلي المصري ينهى صفقة من العيار الثقيل

تمكن النادى الأهلي المصري لكرة اليد من التوصل لاتفاق نهائي لصفقة من العيار الثقيل، واللاعب سيصل القاهرة، غدا، الاثنين.

وذكرت صحيفة "الجمهورية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأهلي نجح في التعاقد مع عمر ياسين، لاعب السد القطرى ، الذي سيوقع للقلعة الحمراء لمدة 3 سنوات مقبلة، فى صفقة قوية نجح النادي المصري في إتمامها لتدعيم صفوف فريق اليد.

ومن المقرر أن يصل عمر ياسين، غدا الاثنين، إلى القاهرة، استعدادا لإتمام تعاقده مع الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويشار إلى أن عمر ياسين يعد واحدا من أبرز لاعبي كرة اليد فى مصر، حيث يتواجد بصفة مستمرة مع منتخب مصر، نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.

ويسعى مسؤولو الأهلى إلى تدعيم صفوف فريق اليد بأفضل العناصر الممكنة، فى ظل الرغبة إلى العودة بقوة للمنافسة على كافة البطولات المختلفة.