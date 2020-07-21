بعد عملية بحث ليومين… العثور على سعودي متوفى ساجدا بعد فقدانه بالصحراء… فيديو

عُثر في السعودية على مواطن متوفى وهو في وضعية السجود، بعد فقدانه بمنطقة صحراوية منذ عدة أيام.

وأفاد الموقع الإلكتروني "سبق"، مساء أمس الاثنين، بأن جمعية غوث السعودية قد تلقت بلاغا عن تغيب مواطن أربعيني يستقل سيارة ذات دفع رباعي، منذ الخميس الماضي.

وبعد تسجيل البلاغ لدى الجهات الأمنية، انطلقت فرق جمعية غوث للبحث عن المفقود المواطن، ضويحي العجالين الدوسري، في صحراء تابعة لمنطقة وادي الدواسر جنوبي الرياض، بعدد من السيارات والطائرات الشراعية.

وبعد بحث استمر يومين في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية، عثر على المفقود ساجدا، وقد فارق الحياة بالقرب من مركبته.