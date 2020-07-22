محمد رمضان يعلن مشاركة فنان عالمي في عمله المقبل

كشف الفنان المصري الشهير، محمد رمضان، النقاب عن مشاركة فنان عالمي في عمله المقبل.

وكتب محمد رمضان على حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، مساء أمس الثلاثاء، أن الفنان العالمي، دامي كران، سيشاركه أحدث كليباته.

ونشر النجم المصري مقطع فيديو يظهر برفقة دامي كران، وهما يرددان الجملة التي لطالما اشتهر بها رمضان، وهي "ثقة في الله نجاح".

وفي سياق متصل، اتخذ رمضان قرارا وصف بـ"الصادم" بشأن عرض مسلسل "الأسطورة" عن السيرة الذاتية للراحل أحمد زكي، حيث قرر تأجيل المسلسل، ودخول سباق رمضان المقبل بمسلسل جديد اسمه "موسى".

وأشار رمضان إلى أن قرار تأجيل مسلسل "الإمبراطور"، بسبب مشاكل مع ورثة الفنان أحمد زكي.