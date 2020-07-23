بالإضافة للرياضة... أطعمة تساعد في الحصول على عضلات بطن مسطحة

كشف خبراء التغذية أن غالبية الأشخاص يرغبون في الحصول على عضلات بطن مسطحة، ويشكل هذا الأمر تحديا كبيرا وهما مثقلا بالنسبة لهم.

ذكر موقع "تايمز ناو نيوز" بتقرير صحي أن ممارسة التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي والمتوازن هو أفضل طريقة لحرق دهون البطن والحصول على عضلات مسطحة مثالية.

وذكر التقرير بعض الأطعمة التي يسبب إضافتها إلى النظام الغذائي، تحقيق الهدف وبأفضل النتائج، ومنها:

الفليفلة الحلوة: الفليفلة الحلوة والأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين سي تساعد على خفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول في الجسم، وبالتالي ضمان عدم تخزين الدهون والوزن الزائد، وهو شرط أساسي لبناء العضلات المسطحة.

البيض: يمثل البيض الطاقة المليئة بالبروتين، ويعتبر من أفضل وأهم الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن وبناء العضلات.

وعند ممارسة الرياضة وتناول البيض، يستطيع الجسم حرق السعرات الحرارية واستخدام البروتين لبناء العضلات وتقويتها.

الموز: على عكس الاعتقاد الشائع، يعد الموز مفيداً جداً لفقدان الوزن وبناء العضلات، ولذلك عليك تناول موزة واحدة كل يوم كوجبة خفيفة في منتصف النهار أو في المساء، لأجل بناء عضلات البطن المسطحة.

هذا بالإضافة إلى أنه كونه غني جداً بالبوتاسيوم والكالسيوم، وهو عنصر غذائي مهم للغاية لتقوية الجسم والعظام.

اللحوم الخالية من الدهون: اللحوم الخالية من الدهون مثل لحوم الدجاج أو حتى الأسماك هي مصدر كبير للتغذية، خاصة إذا كنت تريد إنقاص الوزن والحصول على عضلات البطن، ويكمن السبب في كونها مصدرا جيداً للبروتين، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.