القبض على شاب مغربي لنشره فيديو تعذيب فتاة مكبلة.. صور

ألقت شرطة مدينة طنجة المغربية، مساء أمس الجمعة، القبض على شاب، أقدم على نشر مقطع فيديو يعرض فيه سيدة عارية ومكبلة للضرب المبرح.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعرض سيدة عارية ومكبلة لاعتداء جسدي، بدعوى تورطها في الخيانة، وهو ما استدعى فتح بحث تمهيدي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة طنجة، بينما تم رصد مكان توثيق الشريط بشقة سكنية بمدينة أصيلة. وفقا لموقع "le36".

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية.

بحسب ما تناولته الصحف المحلية المغربية، أشار آخر تقرير رسمي أصدرته الحكومة في أبريل/ نيسان الماضي، إلى أن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل إلى 54.4 %.

وبحسب الدراسة الصادرة عن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية سجلت أعلى نسب العنف وسط النساء المتزوجات. وأشارت إلى أن نحو 90 % من الضحايا لا يقدمن شكاوى.