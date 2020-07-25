اعتقال شاب عراقي لإطلاقه النار في حفل زفاف سعيا للحد من هذه الظاهرة

تمكنت مفارز مركز شرطة القرنة في محافظة البصرة، من إلقاء القبض على متهم إثر إطلاق عيارات نارية بالهواء خلال حفل زفاف في منطقة حي الجمعة .

وتحركت قوات الأمن العراقية وذلك بعد سماع صوت إطلاق نار، تبين فيما بعد أن مصدره حفل زفاف، وفقا لمديرية شرطة البصرة.

وشكلت قوة وتطويق المنطقة وتم إلقاء القبض عليه وإحالته الى القضاء وتوقيفه وفق أحكام القرار 570.

وأكدت مديرية شرطة محافظة البصرة فرض إجراءات مشددة للقضاء على هذه الظاهرة وعدم التهاون مع مرتكبيها مهما تكن صفتهم.

يشار إلى أن ثقافة إطلاق النار في المناسبات السعيدة، وحفلات الزواج لازالت سائدة في ظل تجاهل بعض أفراد المجتمع لمخاطرها، وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة إلا أن الظاهرة لازالت متجذرة بدعوى أنها عادة مجتمعية ووسيلة للتفاخر في هذه المناسبات التي قد تتحول فيها الأفراح إلى عزاء بسبب إطلاق نار يخلف قتلى ودماء بالمجان.