الزمالك يفاوض الهلال السعودي لضم هداف سوري

ذكرت صحيفة سعودية، مساء اليوم، السبت، أن نادي الزمالك المصري يفاوض خلال أيام للتفاوض مع الهلال السعودي للحصول على خدمات نجم الفريق السوري عمر خربين.

وأفادت صحيفة "الرياض" السعودية، مساء اليوم السبت، بأن مدرب الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، يرغب في التعاقد مع خربين، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، بعدما أبدى إعجابه بقدرات اللاعب السوري، خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد خلال إعارته الموسم الماضي لصفوف نادي بيراميدز بالدوري المصري.

مدرب نادي الزمالك يطلب من ادارة ناديه التعاقد مع مهاجم #الهلال عمر خربين. (🗞 الرياض) pic.twitter.com/k3hH4nD4Xw — المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq) July 25, 2020

ويرغب الزمالك في ضم خربين تنفيذا لرغبة كارتيرون، وإعادة سيناريو المغربي أشرف بن شرقي الذي انضم للزمالك بداية الموسم الحالي من الهلال السعودي، وقدم مستوى طيب مع ناديه المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تبدأ إدارة الزمالك المفاوضات بشكل رسمي مع إدارة الهلال خلال الأيام القليلة المقبلة.