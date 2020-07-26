الملكة اليزابيث تشاهد إزاحة الستار عن صورة لها في وزارة الخارجية البريطانية

أزاحت وزارة الخارجية البريطانية الستار عن صورة جديدة للملكة اليزابيث رسمتها الفنانة ميريام إسكوفيت شاهدتها الملكة عبر الانترنت يوم الجمعة.

وكان عرض الصورة الجديدة خلال لقاء لشكر العاملين بالوزارة على جهودهم لمساعدة المسافرين الذين أثرت عليهم قيود فيروس كورونا، بحسب "رويترز".

وتظهر الصورة الملكة ترتدي ثوبا أزرق تحت الركبة ولآليء وحذاء أسود بكعب منخفض وتجلس على مقعد مغطى بورق الذهب في غرفة مفروشة بشكل مزخرف مع فنجان من الشاي ومزهرية من الورد البنفسجي على طاولة بجوارها.

Queen Elizabeth II has joined in the virtual unveiling of a new portrait commissioned by Britain’s Foreign Office to honor her services to diplomacy https://t.co/FcWqIWqGfJ pic.twitter.com/XYvk1ZA2rE — KATV News (@KATVNews) July 26, 2020

وقالت الملكة اليزابيث بعد مشاهدة ازاحة الستار عن الصورة عبر الفيديو "إنني سعيدة لإتاحة الفرصة لمشاهدتها. أتمنى أن أراها بشكل حقيقي يوما ما".

🌎 The Queen paid a virtual visit to the @foreignoffice this week to hear about their COVID-19 response. pic.twitter.com/wZawvifKUZ — The Royal Family (@RoyalFamily) July 25, 2020

وشكرت أيضا الملكة (94 عاما) موظفي وزارة الخارجية على جهودهم لإعادة المواطنين البريطانيين الذين كانوا يواجهون صعوبات في العودة للوطن بسبب قيود كورونا واستمعت أيضا للجهود الدولية للتوصل للقاح.