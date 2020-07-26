منهم حليمة بولند وفوز الفهد... الكويت تمنع 10 مشاهير من السفر

قررت دولة الكويت، يوم أمس السبت، حظر 10 مشاهير من السفر مع التحفظ على أموالهم، وجاءت الإعلامية الشهيرة حليمة بولند على رأس القائمة.

جاء قرار النائب العام في الكويت المستشار ضرار العسعوسي، بعد تضخم أرصدتهم البنكية.

وأمر النائب العام الكويتي، بعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، حيث جمدت البنوك أرصدة المشاهير، كما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم على المنافذ البرية والجوية.

#القبس تنشر أسماء #المشاهير الـ 10 المتهمين بغسل الأموال.. وهم:

1- يعقوب بوشهري

2- فوز الفهد

3- دانة الطويرش

4- مشاري بو يابس

5- حليمة بولند

6- عبدالوهاب العيسى

7- فرح الهادي

8- جمال النجادة

9- شفاء الخراز

10- مريم رضا#غسيل_أموال_المشاهير https://t.co/FDJ8Sgnvh7 pic.twitter.com/LvuuWtp4bu — القبس الإلكتروني (@alqabas) July 26, 2020

ومن المقرر أن يتم ضبط وإحضار المتهمين بعد ذلك، وربما يكون هؤلاء المشاهير دفعة أولى حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظرا للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد، وفقا لموقع صحيفة "القبس" الكويتية.

وجاءت أسماء المشاهير الـ 10 على النحو التالي، "يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا".