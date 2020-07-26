وفاة بطلة فيلم "ذهب مع الريح" أوليفيا دي هافيلاند

توفيت نجمة العصر الذهبي لهوليوود، أوليفيا دي هافيلاند، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 104 أعوام.

وأعلنت وكيلتها الإعلامية، ليزا غولدبرغ، عن وفاة أوليفيا دي هافيلاند، حيث قالت في بيان إن الممثلة، وهي واحدة من أعظم نجمات العصر الذهبي لهوليوود، توفيت في هدوء بمنزلها.

ولدت أوليفيا دي هافيلاند، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في العاصمة اليابانية طوكيو عام 1916، لأبوين بريطانيين، ثم انتقلت للعيش رفقة أسرتها في كاليفورنيا، هي وأختها الممثلة جوان فونتين، الحائزة على جائزة الأوسكار.

أوليفيا دي هافيلاند، التي كانت آخر ممثلة على قيد الحياة من العصر الذهبي لهوليوود، شهدت حياتها منافسة شرسة طويلة الأمد مع أختها الممثلة الراحلة جوان فونتين التي توفيت عن 96 عاما في 2013.

Olivia de Havilland 'felt like a survivor from an age no longer understood' https://t.co/c4qOBjOtN4 pic.twitter.com/2acRHvqVjR — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 26, 2020

حصدت أوليفيا دي هافيلاند، خلال مشوارها الفني الذي وصل إلى 50 فيلما، جائزتي أوسكار، ولكنها اشتهرت بفيلم "ذهب مع الريح" عام 1939، وفقا لموقع "إي تي أون لاين".

وتعيش أوليفيا دي هافيلاند في باريس منذ عام 1953 أي ما يقارب 60 عاما، ولم تظهر كثيرا منذ تقاعدها، لكنها عادت إلى هوليوود عام 2003 للمشاركة في عرض جوائز الأوسكار الخامس والسبعين.