أشرف عبد الباقي يعلن موعد العرض الأول لـ "صباحية مباركة يا عريس"

وقال عبد الباقي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "مسرحية (صباحية مباركة يا عريس) بطولة علي ربيع و أوس أوس وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي. مستنيينكوا يوم ٦ أغسطس, في اول يوم عرض الساعة ٩ م علي مسرح جراند نايل تاورز".

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" 👰🏼🤵🏻 بطولة علي ربيع و اوس اوس و انتاج و اخراج اشرف عبد الباقي. مستنيينكوا يوم ٦ اغسطس, في اول يوم عرض الساعة ٩ م علي مسرح جراند نايل تاورز.🎭 #صباحية_مباركة_يا_عريس@aliirabee1989 @UsamaOsos

لحجز التذاكر 🎫: https://t.co/IkQp2uIIRP pic.twitter.com/6qvcJ0njeM — Ashraf Abdel Baky (@AshrafAbdilBaky) July 26, 2020

يذكر أن نجل الفنان الكوميدي "أوس أوس" كان قد توفي في الساعات الأولى من صباح يوم 22 يونيو/حزيران الماضي، عن عمر ناهز 3 أشهر، إثر سقوطه في المنزل.

وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان "علي" وهو الابن الثاني لأوس أوس، وعلى رأسهم أشرف عبد الباقي، وأشرف زكي، ومحمد عادل إمام، وأحمد فهمي، وسليمان عيد.

وكان أوس أوس، نجم "مسرح مصر"، احتفل مؤخراً بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجهاً له رسالة على "فيسبوك" و"إنستغرام"، جاء فيها: "ابني وصاحبي وحبيبي كل سنة وأنت طيب ويا رب أشوفك أنت وأخوك علي أحسن ناس في الدنيا بحبكم أوي وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتي".