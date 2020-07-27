الفنان البريطاني الغامض يتبرع بثلاثة أعمال فنية لدعم مشفى في فلسطين

تبرع الفنان البريطاني بانكسي (الملقب بالفنان الغامض) بثلاثة أعمال فنية (لوحات) تهدف إلى تسليط الضوء على أزمة المهاجرين وذلك لجمع الأموال من أجل مشفى في فلسطين.

وبحسب موقع "ذا ناشينال"، تبرع الفنان البريطاني بشكل شخصي بعمل فني مقسم إلى ثلاثة أقسام إلى معرض "سوثبي" (للمزاد الخيري).

تم تعليق العمل، الذي يحمل عنوان "مشهد البحر الأبيض المتوسط لعام 2017"، في الأصل في فندق في بيت لحم، وهو فندق تم إنشاؤه على بعد أمتار من حاجز الضفة الغربية.

في حين تبدو ملامح الرسومات على أنها مشهد كلاسيكي، إلا أن ثلاثي اللوحات يحتوي بالفعل على رسالة قوية مشحونة سياسياً بشأن المزيد من الانتباه.

تتناثر المنحدرات العاصفة والبحار المنهارة مع سترات النجاة والعوامات البرتقالية الزاهية، ويتم غسلها على الشاطئ دون وجود ناجين في الأفق.

ويقدر بيعها بمبلغ يتراوح بين 800 ألف جنيه إسترليني و 1.2 مليون جنيه إسترليني.

يقول أليكس برانتشيك، رئيس الفن المعاصر الأوروبي في سوثبي:

"هذه اللوحة الثلاثية معلقة في معارض سوثبي إلى جانب أعمال بعض أعظم رسامي المناظر الطبيعية في التاريخ، بما في ذلك بيلوتو وفان جوين وتورنر".

سوف تذهب عائدات بيع العمل (مشهد البحر الأبيض المتوسط لعام 2017) نحو بناء وحدة للسكتة الدماغية الحادة ومعدات إعادة تأهيل الأطفال لمستشفى جمعية بيت لحم العربية لإعادة التأهيل (BASR) في بيت لحم.