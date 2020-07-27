الفنان البريطاني الغامض يتبرع بثلاثة أعمال فنية لدعم مشفى في فلسطين

وبحسب موقع "ذا ناشينال"، تبرع الفنان البريطاني بشكل شخصي بعمل فني مقسم إلى ثلاثة أقسام إلى معرض "سوثبي" (للمزاد الخيري).
تم تعليق العمل، الذي يحمل عنوان "مشهد البحر الأبيض المتوسط لعام 2017"، في الأصل في فندق في بيت لحم، وهو فندق تم إنشاؤه على بعد أمتار من حاجز الضفة الغربية.
في حين تبدو ملامح الرسومات على أنها مشهد كلاسيكي، إلا أن ثلاثي اللوحات يحتوي بالفعل على رسالة قوية مشحونة سياسياً بشأن المزيد من الانتباه.
تتناثر المنحدرات العاصفة والبحار المنهارة مع سترات النجاة والعوامات البرتقالية الزاهية، ويتم غسلها على الشاطئ دون وجود ناجين في الأفق.
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Banksy’s tempestuous “Mediterranean sea view 2017” pointedly alludes to the thousands of lives lost at sea during the European migrant crisis of the 2010s. Comprising three re-worked oil paintings, the artwork was originally made for and displayed in the lobby of @banksy @walledoffhotel in Bethlehem. It will now be offered in our cross-category Evening Sale, #RembrandtToRichter on July 28. Proceeds will go towards building a new acute stroke unit and purchasing children’s rehabilitation equipment for BASR hospital in Bethlehem. Click the link in bio for more info! ☝️ #SothebysContemporary #Banksy
ويقدر بيعها بمبلغ يتراوح بين 800 ألف جنيه إسترليني و 1.2 مليون جنيه إسترليني.
يقول أليكس برانتشيك، رئيس الفن المعاصر الأوروبي في سوثبي:
"هذه اللوحة الثلاثية معلقة في معارض سوثبي إلى جانب أعمال بعض أعظم رسامي المناظر الطبيعية في التاريخ، بما في ذلك بيلوتو وفان جوين وتورنر".
سوف تذهب عائدات بيع العمل (مشهد البحر الأبيض المتوسط لعام 2017) نحو بناء وحدة للسكتة الدماغية الحادة ومعدات إعادة تأهيل الأطفال لمستشفى جمعية بيت لحم العربية لإعادة التأهيل (BASR) في بيت لحم.
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