خبير يكشف العلاقة بين "السكري" والوفاة بفيروس كورونا

كشف الخبير الروسي في المجال الطبي، فالنتين فادييف، عن العلاقة بين مرض السكري والوفاة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

قال فالنتين فادييف، العضو المقابل في الأكاديمية الروسية للعلوم، رئيس قسم الغدد الصماء في معهد الطب السريري بجامعة سيتشينوف، إنه لا توجد صلة مباشرة بين مرض السكري والوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكن بما أن مرض السكري يفاقم أي أمراض مصاحبة، فهناك الكثير من مرضى السكري من بين الذين توفوا بسبب "كوفيد 19".

وفي وقت سابق، أفادت بوابة "ميديكال إكسبرس"، نقلاً عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن مرض السكري يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا بمقدار 12 مرة.

وقال فاديف لوكالة "سبوتنيك":

"لا توجد صلة مباشرة محددة بين الوفاة بسبب فيروس كورونا وارتفاع السكر، ولكن هناك علاقة بالحالة الجسدية العامة للمريض، وهو أمر سيئ جدًا في مرض السكري، أي أن مرض السكري يؤدي إلى تدمير العملية الطبيعية لجميع الأنظمة في الجسم، وفي هذا الصدد ، يكون المريض أكثر عرضة للخطر".

وأشار إلى أن من بين أولئك الذين ماتوا بسبب عدوى الفيروس التاجي، هناك جزء مهم حقًا هم مرضى داء السكري، لأن هذا المرض يفاقم أي أمراض مصاحبة.

وشدد فاديف في الوقت نفسه على أن خطر الإصابة بالفيروس التاجي لدى مرضى السكري ليس أعلى منه لدى الأشخاص الأصحاء.

وأوضح الخبير أن "مرضى السكري يجب أن ينصحوا بالتعامل مع مرض السكري. إذا تم السيطرة عليه، فإن ذلك يقلل من المخاطر بما يتناسب مع جميع المشاكل".