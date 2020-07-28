الساحة الفنية العراقية تخسر نجمين بارزين في يوم واحد

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الاثنين، وفاة فنان كوميدي عراقي شهير، بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان خلف ضيدان، والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".

وكانت نقابة الفنانين العراقيين، نعت الاثنين وفاة الشاعر والفنان العراقي، صباح الهلالي، عن 51 عاما بعد صراع مع المرض.

ويعد ضيدان (60 عاما) الفنان الثالث الذي يغيبه الموت في العراق خلال الشهر الجاري، حيث توفي الفنان حسين السلمان، السبت 11 يوليو/تموز عن 70 عاما، بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.

كان الفنان العراقي، خلف ضيدان طالب نقابة الفنانين العراقيين بمساعدته، بعد تدهور حالته الصحية واشتباه إصابته بكورونا.

ولكن ضيدان عاد ليؤكد عبر حسابه بموقع "فيسبوك" سلبية مسحته وخلوه تماما من فيروس كورونا المستجد، يوم 12 يوليو/تموز الجاري.

خلف ضيدان واحد من نجوم الكوميديا وله أعمال كثيرة في المسرح والإذاعة والتلفزيون، أما الأعمال الأكثر شهرة والتي عرفه بها الجمهور فعلى صعيد التلفزيون "مسلسل برج العقرب ومسلسل صيام غزال، وغيرها".



أما في المسرح فمسرحية "بين مريدي ولندن، مسرحية "ليلة ويوم"، مسرحية "حفلة لسيد محترم".