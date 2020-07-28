ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن الاستحمام

تختلف أوقات الاستحمام من شخص إلى آخر، كما يختلف عدد مرات الاستحمام في اليوم الواحد أو خلال أيام الأسبوع.

يساعد الاستحمام في إزالة الأوساخ ورائحة العرق وترطيب بشرة الجلد بالإضافة لتأثيرات صحية أخرى.

وفي حال التخلي عن عادة الاستحمام فإن جملة من التغييرات الجسدية ستحدث ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل جلدية وصحية أكبر وغير مريحة، بحسب ما نشر موقع "thelist" البريطاني وهي:

1-نمو البكتيريا على الجلد: حيث سيصبح الجلد مكانا لنمو البكتيريا وستلتصق الخلايا الميتة والعرق والغبار بالجلد، لتشكل طبقة تنتج مواد لزجة كريهة الرائحة، لتؤدي لظهور مشاكل جلدية.

2-أجزاء غير متوقعة من جسدك ستفرز روائح: إن التوقف عن الاستحمام سيدفع خلايا الجلد الميتة والبكتيريا إلى التراكم في أماكن وزواية مختلفة من الجسم، وعند تعرق الجسم، فإن هذه الأماكن ستفرز رائحة ومن بين تلك المناطق في الجسم منطقة تحت الثدي، والذراعين والفخذ وبين أصابع القدم.

3-بشرة جافة وحكة مستمرة: التوقف عن الاستحمام سيؤدي إلى بشرة جافة معرضة للتقشر، وبالتالي الحكة المستمرة والتي قد تكون مؤلمة.

4-"حب الشباب" و "حب الظهر": التوقف عن الاستحمام سيزيد من انتشار "حب الشباب" والذي قد يظهر في أماكن مختلفة ليس فقط في الوجه وإنما على الصدر والظهر وهو مايعرف بـ"حب الظهر".

وذلك لأن الكائنات الحية الدقيقة تحب البيئة الدافئة والرطبة، حيث يصبح ظهر الانسان المتعرّق بيئة جدية لظهورها.

5-الإصابة بـ"سعفة القدم": فالأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو مجهودا عضليا يسبب التعرق الشديد، ولايستحمون، معرضين للإصابة بما يعرف بـ"سعفة القدم" وهو مرض فطري، يؤدي الى تقشر وتساقط للجلد في المنطقة المصابة، مع حكة شديدة، كما ويوصف بأنه معد ويمكن نقله إلى أشخاص آخرين.

6-ظهور "البشرة المتصلبة": حيث يؤدي تراكم البكتيريا والجلد الميت والزيوت إلى تشكيل طبقة لزجة تشبه الغراء على الطبقة الخارجية من الجلد.

لتظهر على شكل بقع تنتشر في أجزاء مختلفة من الجسم وعادة ما تبدأ بالظهور بعد التوقف عن الاستحمام لمدة أسبوع.

7-تطور الإكزيما: حيث يؤدي عدم الاستحمام الى تفاقم تفشي "الإكزيما" (التهاب الطبقات العليا من الجلد)، لينتشر في أماكن مختلفة من الجسم.

كما يؤدي لظهور ما يعرف بـ"الطفح الحراري" والذي ينشأ من انسداد قنوات العرق، ما يؤدي إلى ظهور نتوءات مائية صغيرة.