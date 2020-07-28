شيخ الأزهر ينعى طبيب الغلابة

نعى شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، الطبيب محمد مشالي، المعروف باسم "طبيب الغلابة" في مصر.

وقال الطيب في نعيه "رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، وأسكنه فسيح جناته، ضرب المثل في الإنسانية".

وتابع الطيب "علم يقينًا أن الدنيا دار فناء، فآثر مساندة الفقراء والمحتاجين والمرضى، حتى في آخر أيام حياته، فاللهم اخلف عليه في دار الحق، وأنزله منزلة النبيين والصديقين والشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكدت وسائل إعلام مصرية، فجر اليوم الثلاثاء، وفاة الطبيب المصري، محمد مشالي، الذي عرف في الفترة الأخيرة بـ "طبيب الغلابة".

وتوفي الطبيب في منزله بمدينة طنطا عن عمر ناهز 76 عاما.

وتصدر اسم طبيب الغلابة محمد مشالي مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن وفاته، حيث عبر المغردون عن بالغ حزنهم على الفقيد.