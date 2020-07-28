فعال حتى بعد غسله 50 مرة... قناع برتغالي لمحاربة "كورونا"

قال مصممون في شركة برتغالية بأنهم تمكنوا من تصنيع قناع طبي خاص للحماية من فيروس "كورونا" ومنع انتقاله عن طريق الأنف والفم.

قدمت شركة MOxAd-Tech، المنتجة للقناع دراسة مفصلة، عن القناع أمام الإعلام يوم السبت الماضي.

وأشار المختص في علم الأوبئة في معهد الطب الجزيئي "جواو لوبو" في لشبونة، بدرو سيماس، إلى أن القناع الجديد مؤلف من ثلاث طبقات، وأن الطبقة الملامسة للجلد قماشية وهي مصممة بطريقة "تعطّل الفيروس".

وتمكن من إعادة استعمال القناع أكثر من مرة ويمكن غسله.

وأضاف سيماس بأن عددا من التجارب أجريت على القناع تمكن فيها القناع من تعطيل نحو 200 جزيئة معدية، أي نحو 99 بالمئة من الجزيئيات المعدية، من الانتشار والانتقال.

من جهتهم أكد علماء الشركة قدرة القناع على المحافظة على جودته حتى بعد غسله لـ50 مرة، بحسب ما نقل موقع "يور نيوز".

هذا وحصل القناع على رخصة من الحكومة البرتغالية لبيعه، وصدرت منه إلى دول أوروبية أخرى، ويبلغ سعر القناع الواحد منه نحو 10 يورو (متفاوت بحسب البلد).