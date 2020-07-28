المدير الفني للأهلي المصري يكشف حقيقة سحب شارة القيادة من أحمد فتحي

حسم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري، الجدل حول حقيقة سحب شارة القيادة من نجم الفريق، أحمد فتحي.

وذكرت صحيفة "الجمهورية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن فايلر فاجأ الجميع بمشاركة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق، أمام فريق الجونة، اليوم، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري العام، ومنافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت مفاجأة فايلر للرد، بشكل عملي، على الشائعات التي أثارت جدلا كبيرا حول سحب شارة القيادة من أحمد فتحى، بعد توقيع الللاعب لنادي بيراميدز المصري.

وأشرك فايلر اللاعب أحمد فتحي، في الشوط الثاني من المباراة الودية بين الأهلي والجونة، التي أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، وهو يحمل شارة القيادة.

ويشار إلى أن فتحي رفض تجديد عقده مع النادي الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث أعلن رحيله إلى بيراميدز، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.