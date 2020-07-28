رغم فوائدها المتعددة... ماذا يحدث بجسمك عند الإفراط في تناول كبسولات الزنجبيل؟

هناك مجموعة من الأعشاب الطبيعية المستخدمة كطب بديل، كونها تحتوي على عناصر غذائية مهمة ورئيسة، ولكن هناك أضرار في حال الإفراط في تناولها.

ويعد الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية المستخدمة، بقوة، في الطب البديل، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي أكسبته خصائص علاجية واسعة المجال، ولكن الإفراط في تناول كبسولاته قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الصحة العامة.

وأوضح الموقع الإكتروني "WebMD" أضرار الإفراط في كبسولات الزنجبيل، أنه رغم قدرته على تهدئة الغثيان الصباحي المصاحب للحمل، لكن الإفراط فيه قد يعرض السيدات الحوامل لخطر الإجهاض أو الولادة المبكرة، كما أن كثرة استخدامه يسبب سيولة الدم، وكذلك الطفح الجلدي.

ويسبب الإفراط في تناول كبسولات الزنجبيل تعرض الفم للتهيج أو الإصابة بالتقرحات المؤلمة، فيما ينصح بعدم تناول مكملات الزنجبيل مع الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، مثل أدوية السكري والضغط المرتفع ومضادات التجلط.

وبتناول كميات معتدلة من كبسولات الزنجبيل، فإنها يمكن أن تجنب الإصابة بالغثيان والدوار والصداع والتهاب المفاصل الروماتويدي وآلام العظام.