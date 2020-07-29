"البطل يسقط" أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري (0-2) في الدوري الإيطالي.. فيديو

خسر نادي يوفنتوس الإيطالي بطل الكالتشيو من نظيره كالياري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بمنافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ويملك المهاجم البرتغالي البالغ عمره 35 عاما 31 هدفا هذا الموسم متأخرا بفارق أربعة أهداف عن تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، قبل أن يستضيف يوفنتوس فريق روما صاحب المركز الخامس في الجولة الأخيرة.

وفاجأ كالياري، يوفنتوس المتوج باللقب يوم الأحد الماضي بهدف التقدم بعد ثماني دقائق من البداية عندما تعامل المهاجم لوكا جايانو (20 عاما) بسرعة مع تمريرة فيدريكو ماتيللو العرضية داخل المنطقة ليحرز أول أهدافه مع الفريق.



وساءت الوضع ليوفنتوس في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما أرسل جيوفاني سيميوني تسديدة قوية بقدمه اليمنى من عند حدود منطقة الجزاء تجاوزت الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون لتستقر في الزاوية البعيدة ليعزز تقدم كالياري.

وألغى الحكم هدفا في الشوط الأول لرونالدو بداعي التسلل لكن سمنحت له عدة فرص بفضل هيمنة يوفنتوس لكنه أخفق في هز الشباك نظرا لتألق دفاع كالياري.



وعندما نجح لاعبو يوفنتوس في التسديد على المرمى كان أليسيو كرانيو حارس كالياري حاضرا بقوة ليحافظ على فوز فريقه.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد يوفنتوس عند 83 نقطة في الصدارة، بينما رفع كالياري رصيده إلى 45 نقطة بالمركز الـ13.