"عمرها أكثر من ألف عام"... اكتشاف مقبرة صينية تعود لعهد أسرة تانغ

تم اكتشاف مقبرة قديمة تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907) في محافظة فوتشنغ بمقاطعة خبي في شمالي الصين.

وتم اكتشاف أكثر من 20 قطعة من الآثار الثقافية من المقبرة، بما في ذلك وعاء خزفي أبيض وفخار مزجج ثلاثي الألوان ومرآة برونزية وثور يمشي وأرنب خزفي ووعاء فخاري أحمر ومئات العملات المعدنية النحاسية المكتوب عليها "كاييوان تونغباو".

وتشير تصميمات وهيكل بناء المقبرة وآثار الفخار الأحمر والعملات النحاسية ذات علامات "كاييوان تونغباو" جميعها إلى عهد أسرة تانغ المتوسط والمتأخر، الذي يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 عام. وقالت تشي هونغ شيا، مديرة معهد حماية الآثار الثقافية في فوتشنغ، "إن المقبرة تقدم أدلة تاريخية على عادات الجنازات المدنية في المنطقة السهلية بوسط خبي خلال عهد أسرة تانغ".

وتقع المقبرة في قناة نهر في قرية يانغتشونغشو، تم العثور عليها أثناء أعمال تجريف النهر، وفقا لوكالة "شينخوا".

وتحتوي المقبرة على غرفتين متصلتين، كلتاهما تضم توابيت خشبية، حيث كانت الغرفة الرئيسية لزوجين، والأخرى لامرأة.