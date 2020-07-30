الغذاء والدواء السعودية تقدم نصائح بخصوص ذبح الأضاحي

وغردت الهيئة على صفحتها "تويتر"، ينصح بعدم إطعام الأضحية قبل الذبح بـ12 ساعة وتقديم الماء بشكل مستمر، وذلك لتقليل الفضلات في أمعائها، وتسهيل عملية سلخها.

ترك الأضحية بلا طعام قبل ذبحها لفترة زمنية محددة؛ يساهم بتقليل الفضلات في أمعائها. #الغذاء_والدواء pic.twitter.com/Zn1RCrHvCz — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) July 29, 2020

في سياق متصل، قال مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، الدكتور إبراهيم قاسم، إن هناك شروطًا شرعية وأخرى صحية يجب توافرها في الأضحية، وتتضمن الشروط الشرعية ألا يكون في الأضحية عور أو عيب واضح، كأن تكون مريضة أو عرجاء وخلافه، وبالنسبة للضأن يتطلب أن يكون عمرها فوق الـ6 أشهر، والماعز فوق السنة، والأبقار فوق السنتين، والإبل فوق 5 سنوات.

وتتضمن الشروط الصحية ضرورة اختيار الأضحية السليمة التي لا تظهر عليها أعراض مرض أو توجد بها عيوب، أو ضعف أو هزال، ولا توجد بها إفرازات من الأنف والفم، أو ضعف في التنفس، وخلوها من الطفيليات أو الجروح خاصة بمنطقة الرقبة. وبشأن طرق الغش في الأضحية، أشار الدكتور قاسم: إن من أشهرها سقي الأضحية كمية كبيرة من المياه حتى تمتلئ بطنها وتبدو سمينة، أو رفعها من مقدمتها حتى تبدو ضخمة وكبيرة أو وضعها بالعرض حتى لا يستطيع المشتري قياس حجمها.