أطعمة مفيدة تحارب الالتهابات وتعزز المناعة

أفاد العديد من خبراء التغذية أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة المضادة للالتهابات يمكنه أن يمنح الجسم العديد من العناصر الضرورية له، ويمكنه أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

نشر موقع "ذا هيلث سايت" تقريرا صحيا أفاد بأن الحالة الالتهابية تحدث في الجسم كرد فعل طبيعي للجهاز المناعي عند دخول الأجسام الغريبة إليه.

وينصح الأطباء عادة في هذه الحالة المرضية بتناول نوع معين من الأدوية المضادة للالتهاب.

بينما يفضل الكثيرون الاعتماد على النظام الغذائي الغني بالأطعمة الصحية والمفيدة والتي تمتاز أيضاً بخصائص مضادة للالتهابات، ويمكن من خلالها درء الإصابة بالعديد من أمراض مثل أمراض السكري والقلب والتهاب المفاصل وغيرها.

وذكر التقرير بعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي لهذا الغرض، ومنها:

الحبوب الكاملة: اجعل دقيق الشوفان والأرز والحبوب غير المكررة جزءا من نظامك الغذائي اليومي، لكونها صحية وغنية بالألياف التي تساعد الجسم على مقاومة الالتهاب.

الفاصولياء: غنية بالألياف وبمضادات الأكسدة أيضاً، وهي معروفة بكونها واحدة من أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات.

المكسرات: تعد المكسرات بما فيها اللوز والجوز غنية جداً بالدهون الصحية والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي يمكنها أن تساعده أيضاً على محاربة الحالة الالتهابية فيه.

الأسماك: تحتوي الأسماك وخصوصا سمك السلمون والتونة والسردين، على الكثير من الأحماض الدهنية أوميجا 3 المعروفة بكونها تحارب الالتهابات وتقضي عليها في الجسم.

الكركم: يحتوي الكركم على مركب الكركمين، وهو مركب له تأثيرات فعالة مضادة للالتهابات في الجسم، هذا بصرف النظر عن كونه يستخدم لعلاج العديد من الأمراض الصحية أيضاً.