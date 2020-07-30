فندق شيلبورن يزيل التماثيل التي تصور الرق القديم

لا تزال تداعيات المظاهرات التي حصلت في العالم احتجاجا على المعاملة السيئة للسود في الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم في تفاعل.

وبحسب موقع "بريس ريدير"، أزال فندق شيلبورن أربعة تماثيل برونزية بالحجم الطبيعي بسبب تصويرها للعبودية.

تمت إضافة التماثيل في الفندق، (زوج من الأميرات المصريات وفتياتهن العبيد المقيدات)، في ستينيات القرن التاسع عشر عندما حصل الفندق، على تحسينات وعملية تجميل.

وقال الموقع أن التمائيل أفلتت من الانتباه خلال الموجة الأخيرة لعمليات إزالة التماثيل التي أثارتها احتجاجات "قضايا حياة السود"، لكنها أصبحت نقطة نقاش في وسائل الإعلام الأيرلندية والأمريكية في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.

وقال الفندق في بيان إنه كان يخطط لإزالة التماثيل لبعض الوقت وسيجد بدائل أكثر ملاءمة.

وأشادت بيبا وولنوف، من مجلس المهاجرين في أيرلندا، بهذه الخطوة.

وقالت: "غالبًا ما تكون إزالة التمثال تفاعلية وأعتقد أن الفندق قدم خطوة استباقية ومدروسة في النظر في ما تمثله التماثيل".

تساءل إيان لوملي، مسؤول في التراث: "إنه أمر إيجابي أيضًا كمجتمع أن نسأل أنفسنا من نكرمه ولماذا. لا يمكن أن يكون شيئًا جيدًا إلا إذا فكرنا في تماثيلنا التاريخية".

وقال "هذه تركيبات على مبنى محمٍ، وهو الفندق الأكثر زخرفة في القرن التاسع عشر في البلاد".