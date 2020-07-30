بشكل مذهل... فتاة إماراتية تحطم رقما عالميا بإبداعات كرة القدم... فيديو

حطمت لاعبة كرة القدم الإماراتية أريج الحمادي، الرقم القياسي العالمي المسجل في غينيس لأكبر عدد مرات ترويض كرة القدم خلال دقيقة واحدة.

وبحسب موقع "غينيس وورد ريكورد"، فقد حطمت لاعبة المنتخب الوطني الإماراتي أريج الحمادي رقماً قياسياً عالمياً احتفالاً باليوم العالمي لغينيس للأرقام القياسية 2020.

وتمكنت الرياضية الإماراتية من تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد مرات ترويض كرة القدم خلال دقيقة واحدة حيث استطاعت تحقيق 86 مرة، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في مارس 2020 في المملكة المتحدة والذي وقف عند 56 مرة.

ووفقا للموقع، واجهت الحمادي عددا من الانتقادات خلال رحلتها الطويلة في ممارسة رياضة كرة القدم. حيث توصف هذه الرياضة في بعض المجتمعات بأنها "ليست للسيدات"، مما دفع الحمادي لخوض التحدي لإحداث فرق واضح في هذه الرياضة وجلبها إلى الواجهة.

"It's an amazing feeling to break a Guinness World Records title!"



Areej Al Hammadi has set a new record for 'most football 'hotstepper' ball control tricks in one minute'#GWRDayhttps://t.co/oOZgZEjR25 pic.twitter.com/wK1f5P8CZQ — GuinnessWorldRecords (@GWR) July 29, 2020

​عاشت أريج معظم حياتها تلاحق حلم كرة القدم النسائية، فشكلت فرق رياضية نسائية في المدرسة وخلال دراستها الجامعية. وحجزت مقعدا لها ضمن المنتخب الوطني النسائي لكرة القدم.

ونقل الموقع عن الحمادي:

"الشجاعة لتحقيق الأهداف هي القاعدة الأهم، خاصة إذا ما اجتمعت مع التركيز والالتزام. هدفي هو المساهمة في الدعم الذي تتلقاه كرة القدم النسائية في دولتي الحبيبة، وأحلم بأن أراها في العالمية".