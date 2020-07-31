رجل مسن يتحدى الشيخوخة ويتخرج في الجامعة بعمر 96

تخرج طالب بعمر 96 عاما، في جامعة باليرمو الإيطالية ليصبح الطالب الأكبر سنا في تاريخ إيطاليا.

وولد جوزيبي باترنو عام 1923، لكن عمره لم يقف عائقا أمامه ليلتحق بالدراسة والتخصص في التاريخ والفلسفة.

ونشأ باترنو في أسرة فقيرة ولم يتمكن من التسجيل في الجامعة عندما كان شابا ثم خدم في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، منذ سن الـ20، وبعدها أصبح عاملا في السكك الحديدية.

If you’re feeling like you can’t achieve your dreams, here’s some inspiration: Giuseppe Paterno, 96, Italy's oldest student, graduated from The University of Palermo with an undergrad in history and philosophy. https://t.co/ZiLfgun7tK pic.twitter.com/SjN2E3vhPR — 𝗦𝘁𝗮𝗰𝗲𝘆 𝗦𝗰𝗼𝘁𝘁 (@StaceyScott_CWS) July 31, 2020

وتخرج الرجل أخيرًا بعد ثلاث سنوات من الدراسة يوم الأربعاء (29 من يوليو/تموز) ليصبح أكبر خريج جامعي في إيطاليا، ونال نتيجة ذلك إعجاب زملائه ومعلميه وأسرته الذين صفقوا بحرارة خلال حفل التخرج.

وحقق باترنو "درجة امتياز مع مرتبة الشرف العليا" وهي أعلى علامة في الفصل. كما وضع رئيس الجامعة إكليل الغار التقليدي الممنوح للطلاب الإيطاليين على رأسه.

Giuseppe Paternò, 96, becomes oldest man to graduate for the first time, he's now thinking about getting a masters. #Palermo #Italy https://t.co/g9Tj0Oj1nf pic.twitter.com/Y77UhUfgRt — The Italian Insider (@ItalianInsider1) July 31, 2020

وقال ردا على سؤال عن شعوره بالتخرج في سن أكبر من معظم الناس في العالم: "أنا شخص عادي، مثل كثيرين آخرين، من حيث العمر تجاوزت كل الآخرين ولكني أكملت دراستي بسبب الرغبة في ذلك".

وأشار، أنه استخدم الآلة الكاتبة خلال دراسته، كما استعان بالكتب بدلا من غوغل للبحث عن المعلومات.