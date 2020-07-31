رسالة ونصيحة من زوجة عمرو دياب لابنتها

وجهت زينة عاشور، زوجة الفنان المصري عمرو دياب، رسالة إلى ابنتها جانا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وهنأت عاشور ابنتها جانا بقبولها في الجامعة، قائلة: "مبروك حبيبتي جوجو أنا فخورة جدا بك. فخورة بالخيارات التي اخترتيها، وكيف تعطي الأولوية لما هو جيد لكِ ولكن الأهم من ذلك كله أنا فخورة بالانسانة الجميلة التي أصبحتي!".

وتابعت عاشور: "لم تستغلي أبدًا ما كان متاح لكِ، وأردتي دائما أن تفعلي ذلك بطريقتك!!! Bravo ".

وأوضحت زينة عاشور: "سواء كان الأمر يتعلق بالموسيقى أو الجغرافيا أو الفيزياء. كلما تعلمتي أكثر في الحياة، كلما أصبحتي أكثر ثقافة ومعرفة، كلما تعلمتي المزيد عن الحياة بفرحها وألمها، كلما كانت كتاباتك لها معنى وصادقة وسينعكس ذلك على غنائك" .

‎ونصحت زينة عاشور ابنتها، قائلة: "تذكري في هذه الرحلة كل الأشياء التي تحدثنا عنها، آمني أن الجمال يخلق الجمال.. تذكري أن الحزن والدراما ليسا ضروريين للفنان... موهبتك هي مجرد امتداد جميل لجمالك الداخلي والفن ليس سوى الجمال... استمتعي بالرحلة حبيبتي ومبرووووك لقبولك في الجامعة".

يذكر أن أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للمطرب المصري، عمرو دياب، حظيت بردود فعل إيجابية، منذ طرحها الأربعاء الماضي، وتبرز الأغنية التي هي من تنفيذ المخرج طارق العريان العديد من مناطق الجذب السياحي في مصر من مختلف محافظاتها.

لكن كان أكثر ما جذب من شاهد الأغنية المصورة الجديدة، هي السيارة الكلاسيكية الحمراء اللون التي كان يقودها عمرو دياب في مشاهدها، ليتضح بحسب صحيفة "الوطن" المصرية، أنها سيارة الفنان المصري الراحل، عزت أبو عوف، التي ظهر بها لأول مرة في فيلم "أيس كريم في جليم" من إنتاج 1992 وإخراج خيري بشارة.