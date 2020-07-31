رابح صقر يهدي الملك سلمان "لا بأس" بمناسبة خروجه من المستشفى

قدم المغني السعودي رابح صقر أغنية جديدة بعنوان "لا بأس" مهداة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة خروج الأخير من المستشفى.

وقال رابح صقر، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بهالمناسبة العظيمة اللي مَنّ الله علينا بخروج مولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى بصحة وعافية، يسعدني ان اقدم لكم أغنية #لاباس من كلمات: الأمير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد و من ألحاني".

بهالمناسبة العظيمة اللي مَن الله علينا بخروج مولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى بصحة وعافية ، يسعدني ان اقدم لكم أغنية #لاباس من كلمات : الامير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد و من ألحاني .https://t.co/IwK8eTaQs4 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) July 31, 2020

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه، اليوم الجمعة، تهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في أول "تغريدة" له على صفحته الخاصة منذ خروجه من المشفى.

وقال عاهل السعودية بمناسبة قدوم عيد الأضحى: "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير".

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، الخميس الماضي، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد شفائه.