أحدهم عمره 17 عاما… اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة اختراق تويتر

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة إن مراهقين وشابا في الثانية والعشرين من عمره وجهت لهم اتهامات فيما يتعلق بعملية اختراق إلكتروني لحسابات بارزة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزارة في بيان أن اتهامات وجهت إلى البريطاني مايسون شبرد (19 عاما) بتنفيذ الاختراق الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال، بحسب "رويترز".

Three Individuals Charged for Alleged Roles in Twitter Hack https://t.co/jcyTRnkC57 pic.twitter.com/ImGEkhZ2sV — FBI (@FBI) July 31, 2020

ويواجه نعمة فضلي، (22 عاما) ويقطن في أورلاندو، اتهامات بالمساعدة في تلك الجرائم والتحريض عليها.

ولم تذكر وزارة العدل اسم المتهم الثالث لكن مكتب المدعي العام لمقاطعة هيلزبارا في تامبا قال إنه اعتقل جراهام كلارك البالغ من العمر 17 عاما.

من جانبها، قالت شركة تويتر في بيان إنها تقدر "الإجراءات السريعة التي اتخذتها جهات إنفاذ القانون".

وشملت عملية الاختراق حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وحساب الملياردير بيل جيتس وكذلك حساب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بين حسابات لشخصيات بارزة أخرى.