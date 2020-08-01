أكبر طالب في إيطاليا يتخرج في الجامعة بعمر 96 عاما

نجح معمر إيطالي في الحصول على شهادته الجامعية، ليصبح بذلك أقدم خريج جامعي في إيطاليا، بعدما بلغ من العمر 96 عاما.

عامل السكك الحديدية جوزيبي باترنو، نشأ في أسرة فقيرة في صقلية، وعلى الرغم من حبه للدراسة، إلا أنه لم يكن قادرا على الذهاب إلى الجامعة عندما كان شابا.

ليؤدي خدمته العسكرية في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية في سن الـ20، ويصبح بعدها عاملا في السكك الحديدية.

Italy's oldest college graduate used a typewriter to do his schoolwork https://t.co/UmcY2EwxsV pic.twitter.com/DLuqwnMTxf — New York Post (@nypost) July 31, 2020

باترنو واجه العديد من الاختبارات في الحياة، كالفقر في طفولته والحرب، وفي الآونة الأخيرة جائحة الفيروسات التاجية، إلا أنه وبعد ثلاث سنوات من الدراسة الصارمة، تخرج أخيرا يوم الأربعاء 29 من يوليو/تموز، ليصبح أكبر خريج جامعي في إيطاليا، وسط تصفيق حار من زملاء الدراسة ومعلميه.

وعندما سئل باترنو عن شعوره بعد التخرج، أجاب قائلا: "أنا شخص عادي، مثل كثيرين آخرين، من حيث العمر تجاوزت كل الآخرين، ولكني أكملت دراستي بسبب الرغبة في ذلك"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.