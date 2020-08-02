إصابة مئات الأمريكيين بعدوى خطيرة بسبب البصل

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن البصل الأحمر الذي تنتجه شركة "طومسون الدولية"، ومقرها كاليفورنيا، هو مصدر محتمل للعدوى المعوية الحادة المنتشرة.

A multistate outbreak of salmonella poisoning that has sickened almost 400 people in 31 states has been traced back to red onions, federal health officials said. https://t.co/nGJ03IBb2A — CNN (@CNN) August 1, 2020

وأصدر المسؤولون قرارا بسحب جميع أنواع البصل التي من المحتمل أنه تم تخزينها بجانب الأحمر بسبب خطر انتقال مسببات المرض، وفقا لقناة "سي بي إس" المحلية.

وإلى حد الآن تم تسجيل 396 إصابة بالسالمونيلا في أمريكا، وتم إدخال 60 شخصا إلى المستشفى، ولا توجد بيانات عن أي حالة وفاة بسبب هذا المرض.

Salmonella outbreak infecting people in over 30 states has been linked to red onions https://t.co/RzRJfYVN7Q — CBS News (@CBSNews) August 1, 2020

ولاحظت القناة، أنه تم رصد العدوى المعوية في كندا أيضا ومن المعتقد أنها مرتبطة بما يحدث في الولايات المتحدة، وحذرت السلطات الكندية من شراء البصل الأحمر المريكي لهذا السبب.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتعافى المرضى من العدوى دون علاج خاص، لكن في بعض الحالات، خاصة عند الأطفال وكبار السن، يمكن أن يصبح الجفاف المرتبط بهذا المرض، حادا ومهددا للحياة.

وتشمل أعراض السالمونيلا الحمى والقشعريرة والقيء والغثيان والصداع.