الموت يغيب فنانة مصرية

غيَّب الموت، اليوم الأحد، الفنانة المصرية، سامية أمين، زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان أحمد الدمرداش.

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الأحد، عن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، أن الفنانة سامية أمين، رحلت، صباح اليوم، متمنيا لها الرحمة والمغفرة.

ومن المعروف أن سامية أمين هي ممثلة مصرية. شاركت فى العديد من المسلسلات وتميزت فى أداء أدوار الأم، كما أنها زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، شقيق المخرج نور الدمرداش، ووالدة الفنان أحمد الدمرداش. pic.twitter.com/dM5WHiSfS0 — مجلة هي (@hiamag) August 2, 2020

وكان أحمد الدمرداش، قد أعلن، صباح اليوم، خبر وفاة والدته، قائلا: "إنّا لله وإنا إليه راجعون، توفيت أمي الغالية إلى رحمة الله، أرجو الدعاء لها".

أعلن الفنان المصري أحمد الدمرداش عن وفاة والدته الفنانة سامية أمين، صباح اليوم، الأحد عن عمر ناهز 75 عاما، دون أن يكشف عن سبب الوفاة، وما إذا كانت قد مرت بوعكة صحية مؤخرا أم لا. pic.twitter.com/TeGWYGfg8O — مجلة هي (@hiamag) August 2, 2020

ويشار إلى أن الفنانة سامية أمين، والتي توفيت عن عمر يناهز الـ 75 عاما، قد شاركت عددا كبيرا من الأعمال المميزة، من بينها قصة الأمس، وحضرة المتهم أبي، والمصراوية، والعار، والضوء الشارد، وزيزنيا، وعمر بن عبدالعزيز، و مسلسل "لا إله إلا الله".