رجل الأعمال الكويتي فهد البكر يتقدم بعرض رسمي لشراء نادي روما الإيطالي

كشف أحد رجال الأعمال الكويتيين، اليوم الأحد، عن تقدمه بعرض رسمي لشراء نادي روما الإيطالي.

وقال رجل الأعمال الكويتي فهد البكر في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "يمكنني أن أؤكد الآن تقدمي بعرض للسيد جيمس بالوتا (مالك نادي روما)، لشراء النادي".

وأوضح أن العرض تم تقديمه عبر مفوضه، الحارث العتيقي.

وتابع: "ننتظر رد السيد بالوتا، ونأمل في موافقته على العرض".

واشترى رجل الأعمال الأمريكي جيمس بالوتا، نادي روما في 2012 ولكن لم ينجح في تحقيق أي إنجاز للفريق الإيطالي العريق، وتعرض لحملات مناهضة من جماهير العاصمة الإيطالية في الفترة الماضية.

I can "now" confirm that we have submitted an offer to Mr. Pallotta for the aquasition of AS Roma through my mandate Mr. Alharith Alateeqi. We are waiting for the response from Mr. Pallotta to hopefully accept our proposal. #AS Roma#Roma#Kuwait — فهد عبدالرحمن البكر (@fahadalbaker1) August 2, 2020

وكان البكر قد كشف في تصريح سابق أن قيمة شراء النادي الإيطالي تقارب 400 مليون يورو، سيتم توفيرها عبر مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين.

فهد البكر هو رئيس مجلس إدارة "شركة ونرز العالمية التجارية" بدولة الكويت، والمدير التنفيذي والعضو المنتدب لمشروع حي المال والأعمال التابع لـ"مجموعة عارف الاستثمارية، ومدير عام لكرة اليد في "نادي القادسية الكويتي" منذ 2014، كما أنه شريك مؤسس في "شركة الفائزون العالمية التجارية" بالجمهورية العربية السورية"، وفقا لموقع "الاقتصادي".