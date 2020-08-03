إحصائية: إنجاز أوروبي جديد لميسي ورونالدو في ذيل القائمة

كشفت إحصائية جديدة عن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني استطاع تحقيق إنجاز أوروبي منذ بداية موسم 2011-2012.

وبحسب إحصائية شبكة "أوبتا"، تصدر ميسي 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في تسجيل الأهداف الأهداف من الركلات الحرة.

وسجل ميسي 33 هدفا من الركلات الحرة المباشرة، بنجاح تهديفي بلغت نسبته 9.6%، ليصبح أفضل مسجل للأهداف من الركلات الحرة منذ بداية موسم 2011-2012.

فيما حل في المركز الثاني نجم وسط يوفنتوس الحالي وروما السابق، البوسني ميراليم بيانيتش، برصيد 16 هدفا، بنسبة 11.9%.

5 - Jugadores con más goles de falta directa en las cinco grandes ligas de Europa desde la 11/12:



33 - LIONEL MESSI 🇦🇷 (9,6% de acierto)

16 - MIRALEM PJANIĆ 🇧🇦 (11,9%)

14 - Hakan Çalhanoğlu 🇹🇷 (9,9%)

14 - Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (5,4%)

12 - Andrea Pirlo 🇮🇹 (10,3%).



Artillería. pic.twitter.com/NQqq8nrf5b — OptaJose (@OptaJose) August 2, 2020

وجاء في المركز الثالث خلف ميسي لاعب ميلان الحالي وباير ليفركوزن السابق، التركي هاكان كالهانوجلو، برصيد 14 هدفا، بنسبة 9.9%.

بينما احتل أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، أيقونة يوفنتوس الحالي، وريال مدريد السابق، المركز الرابع، برصيد 14 هدفا، بمعدل 5.4%.

وجاء الإيطالي أندريا بيرلو في المركز الخامس، برصيد 12 هدفا، بمعدل 10.3%.