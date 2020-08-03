هل وصف الأطباء في الصين الزنك وفيتامين "سي" لعلاج كورونا؟... أخصائي سوري يكشف

كشف الأخصائي السوري الدكتور طارق محمد لوكالة "سبوتنيك" بعض التفاصيل حول حقيقة وصف الأطباء الصينيين في ووهان للزنك وفيتامين سي لعلاج الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الأخصائي السوري من الصين نقلا عن طبيب صيني عمل في مدينة ووهان أثناء انتشار الفيروس أن الأطباء الصينيين لم يصفوا الزنك وفيتامين سي للمرضى نظرا لأن هذه المكونات موجودة في الغذاء الطبيعي الذي يتناوله الشخص.

وقال الدكتور محمد أن الزنك موجود في معظم، وبعض الخضار والفواكه و اللحوم، البقوليات بمختلف أنواعها خصوصا العدس، ومنتجات الألبان كلها، والمكسرات و الشوكولا واللحوم والبيض والقرع واليقطين والسمسم والفاصولياء والحمص والبطاطا والقمح والأرز.

وقال أنه في ووهان تم تحويل بعض الملاعب الرياضية والمراكز إلى مشافي متنقلة لتخفيف العبء عن المشافي المركزية. وتم فتح مراكز للعلاج عبر الإنترنت ووسائل الاتصال و مبادرات من قبل أطباء متطوعين في مدن أخرى من أجل العلاج عبر الانترنيت لتخفيف العبء عن المشافي في ووهان.

وحول دور نوعية الأدوية أو تطور الأجهزة الطبية أو خبرة الأطباء في التغلب على الجائحة، نقل الأخصائي السوري أن الأطباء الصينيين اتبعوا :" إجبار وبنفس الوقت تمكين الناس من إجراءات الوقاية في المناطق التي تفشى فيها الفيروس في ووهان، خصوصا بما يتعلق بارتداء الكمامة في الخارج و تخفيف الازدحامات و عزل الإصابات والحجر الصحي الذاتي، كان هو السبب الرئيسي في التغلب على الجائحة في ووهان".