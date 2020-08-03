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    لاعب كرة القدم فرانشيسكو توتي، لاعب نادي فريق روما، 28 مايو/ أيار 2017

    رئيس روما الإيطالي يتحدث عن العرض الكويتي لشراء النادي

    © AP Photo / Alessandra Tarantino
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    علق مالك روما الإيطالي، جيمس بالوتا، اليوم الاثنين، على العرض الذي قدمه رجل الأعمال الكويتي، فهد البكر، لشراء فريق الذئاب.

    وقال مالك روما الإيطالي، في تصريح نقله موقع صحيفة "روما برس"، "العرض الكويتي؟ هذا ليس صحيحا، وسيكون لدي كتاب رائع سأصدره عندما ينتهي كل هذا".

    فرح نادي روما بإقصائهم لبرشلونة
    © REUTERS / TONY GENTILE
    رجل الأعمال الكويتي فهد البكر يتقدم بعرض رسمي لشراء نادي روما الإيطالي
    وسيدخل نادي روما أسبوعا حاسما، حيث من المتوقع بيع النادي، وتبدو مجموعة فريدكين هي الأقرب للاستحواذ عليه، وفقا للصحيفة.

    كان فهد أكد أمس الأحد تقدمه بعرض رسمي لشراء نادي روما الإيطالي، وقال رجل الأعمال الكويتي فهد البكر في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "يمكنني أن أؤكد الآن تقدمي بعرض للسيد جيمس بالوتا (مالك نادي روما)، لشراء النادي".

    وأوضح أن العرض تم تقديمه عبر مفوضه، الحارث العتيقي.

    وتابع: "ننتظر رد السيد بالوتا، ونأمل في موافقته على العرض".

    واشترى رجل الأعمال الأمريكي جيمس بالوتا، نادي روما في 2012 ولكن لم ينجح في تحقيق أي إنجاز للفريق الإيطالي العريق، وتعرض لحملات مناهضة من جماهير العاصمة الإيطالية في الفترة الماضية.

    وكان البكر قد كشف في تصريح سابق أن قيمة شراء النادي الإيطالي تقارب 400 مليون يورو، سيتم توفيرها عبر مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين.

    فهد البكر هو رئيس مجلس إدارة "شركة ونرز العالمية التجارية" بدولة الكويت، والمدير التنفيذي والعضو المنتدب لمشروع حي المال والأعمال التابع لـ"مجموعة عارف الاستثمارية، ومدير عام لكرة اليد في "نادي القادسية الكويتي" منذ 2014، كما أنه شريك مؤسس في "شركة الفائزون العالمية التجارية" بالجمهورية العربية السورية".

    انظر أيضا:

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    الدوري الإيطالي, روما
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