"إيلي ليلي" تبدأ التجارب الأخيرة على علاج الأجسام المضادة لكورونا

أكدت شركة الأدوية الأمريكية، إيلي ليلي، يوم الاثنين، أنها بدأت المرحلة الأخيرة من عقار يدرس ما إذا كان أحد العلاجات التجريبية بالأجسام المضادة لمرض كوفيد-19، يمكن أن يمنع انتشار الفيروس في المقيمين والعاملين في دور المسنين الأمريكية.

وستختبر "إيلي ليلي" تجربة المرحلة الثالثة لاختبار "LY-CoV555"، وهو علاج تم تطويره بالشراكة مع شركة التكنولوجيا الحيوية الكندية، ومن المتوقع أن يسجل ما يصل إلى 2400 مشارك يعيشون أو يعملون في منشأة دور مسنين تم تشخيصها مؤخرا بحالة كوفيد-19.

وقال الرئيس العلمي لشركة إيلي ليلي، دانييل سكوفرونسكي، "نحن نعمل بأسرع ما يمكن لإنشاء أدوية قد توقف انتشار الفيروس لهؤلاء الأفراد الضعفاء (المقيمين والعاملين في دور المسنين).

ويتم بالفعل اختبار دواء "LY-CoV555" في المستشفيات لدراسة ما إذا كان يمكن أن يعمل كعلاج للمرضى الذين يعانون من المرض، وستختبر هذه التجربة ما إذا كانت تعمل بشكل وقائي، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

كان الرئيس العلمي لشركة إيلي ليلي قال (الأربعاء 10 يونيو/تموز الماضي)، إن الشركة قد يكون لديها عقار مخصص لعلاج مرض كوفيد-19 ومرخص باستخدامه بحلول سبتمبر/ أيلول، إذا مضى كل شيء بشكل جيد فيما يتعلق بأي من العلاجين بالأجسام المضادة اللذين تختبرهما.

وبدأت الشركة بالفعل تجارب على البشر باثنين من العلاجات التجريبية.

وهذه العقاقير تنتمي إلى فئة من أدوية التكنولوجيا الحيوية يطلق عليها الأجسام المضادة الأحادية المنشأ وتستخدم على نطاق واسع في علاج السرطان والتهاب المفاصل الحاد وحالات أخرى كثيرة.



وفي حالة تطوير عقار يعتمد على الأجسام المضادة الأحادية المنشأ لعلاج كوفيد-19، فإنه سيكون على الأرجح أكثر فاعلية من العقاقير الجاري تجريبها حاليا في علاج المرض.