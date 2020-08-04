تقرير يكشف فوائد مذهلة من تناول البطيخ

يعرف البطيخ بكونه أحد أصناف الفواكه الصيفية ذات الطعم الشهي والمرغوب من قبل الكثيرين في جميع أنحاء العالم.

نشر موقع "ميد بورتال" تقريرا صحيا أفاد بأن البطيخ مدر ممتاز للبول، دون أن يسبب تهيج في الكلى والمسالك البولية.

ويتم وصفه كعلاج مفيد في حالات فقر الدم، والأمراض القلبية الوعائية، وأمراض الكبد، وحصوات المرارة، والسمنة وغيرها.

وينصح بتناول البطيخ حتى لو كنت تنعم بصحة مثالية، لكونه يقدم العديد من الفوائد المذهلة للجسم، ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب، ومنها:

منخفض السعرات الحرارية ويحتوي كمية كبيرة من الماء:

يحتوي البطيخ على نحو 92 في المئة من الماء، أي أنه يشبع الجسم بالكمية اللازمة من الرطوبة، بالإضافة لكونه منخفض جدا في السعرات الحرارية وغني جدا بالألياف.

يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة:

يمنحك كوب واحد من عصير البطيخ العديد من العناصر الغذائية والمعادن الضرورية للجسم مثل فيتامين سي وفيتامين أ والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وفيتاميناتB1،B6 ،B5 .

بالإضافة لكونه غني بالكاروتينات التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم، وكذلك الحمض الأميني السيترولين، والكورباتيتاسين، الذي له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

يحتوي على مركبات مفيدة تمنع السرطان:

يحتوي البطيخ على الليكوبين الذي يمنحه اللون الأحمر، وله خصائص أيضاً مضادة للسرطان.

يحسن صحة القلب:

أظهرت الدراسات أن الليكوبين أيضاً يساعد على تقليل مستوى الكوليسترول الضار، ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

بالإضافة لوجود السيترولين الذي يزيد من مستويات أكسيد النيتريك، مما يساعد على تمدد الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

يساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي:

بفضل غناه بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، وفيتامين سي، يساعد البطيخ على تقليل العملية الالتهابية التي تسبب العديد من الأمراض المزمنة في الجسم.

يخفف آلام العضلات:

يمكن أن يساعد السيترولين الذي هو حمض أميني موجود في البطيخ، بشكل فعال في تخفيف آلام العضلات.

يغذي البشرة والشعر:

يساعد فيتامين سي الموجود في البطيخ على تعزيز إنتاج الكولاجين والحد من علامات الشيخوخة، ويساعد فيتامين أ على تحفيز تجديد خلايا الجلد، فتبدو البشرة والشعر أكثر نضارة وحيوية.