أطعمة يمكنها تعزيز صحة العين لدى الأطفال

يقضي معظم الأطفال أوقاتا طويلة أمام شاشات التلفاز والأجهزة المحمولة لمشاهدة الأفلام أو اللعب بالألعاب الإلكترونية، مما يؤثر سلبا على صحة العين بشكل كبير وملحوظ.

وبحسب موقع "تايمز أوف إينديا"، فقد ازدادت حالات الشكوى من أمراض العين الناجم عن إجهاد العين وتعرضها للأشعة المنبثقة من الشاشات بشكل كبير.

لكن الخبر السار هو أن النظام الغذائي للطفل يمكن أن يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة العين.

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يفضل تضمينها في النظام الغذائي للطفل للحافظ على صحة العين وحمايتها من الأمراض:

الجبن والبيض: يفضل الكثير من الأطفال تناول الجبن والبيض، كل من هذه الأطعمة غنية بفيتامين أ وبالتالي فهي رائعة لصحة العين، كما أن صفار البيض غني باللوتين وهو مفيد أيضاً للعين.

السمك: تعتبر الأسماك بما في ذلك السلمون والسردين مصدرا رائعا لأحماض أوميغا 3 الدهنية، ويمكنك إضافة بعض الرقائق من البطاطا لجعلها أكثر إقبالا من قبل طفلك.

اللوز بالشوكولاتة: بشكل عام جميع الأطفال يرغبون بتناول الشوكولاتة، وبالتالي، فإن إحدى أفضل الطرق لجعل أطفالك يأكلون شيئا صحيا هي عن طريق إقرانه بالشوكولاتة.

كما أن اللوز غني جدا بفيتامين E المفيد لصحة العين، ويمكن تقديمه كوجبة خفيفة للطفل مع وجبة الإفطار أو في أي وقت خلال النهار.

الخضروات: الخضروات جميعها غنية بجميع العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين ك، وكل هذه العناصر الغذائية جيدة لصحة العين وصحة الجسم بشكل عام.

الفواكه: يفضل معظم الأطفال تناول فواكه الصيف مثل المانجو والمشمش والشمام، ويمكن القول أن جميع الفواكه ذات اللون البرتقالي مفيدة جدا لصحة العين لكونها تحتوي على نسب عالية من بيتا كاروتين الذي يساعد على الرؤية الليلية، ويمنح العين القدرة على التكيف مع الظلام.