منظمة أمريكية تتبرع بفساتين الزفاف لدعم عرائس يعملن في الرعاية الصحية

بدأت منظمة غير ربحية مقرها في ولاية ماساتشوستس الأمريكية التبرع بفساتين الزفاف لعمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يحتاجون إلى المساعدة في خطط زفافهم.

تتبرع منظمة "عرائس عبر أمريكا" بفساتين الزفاف للأزواج العسكريين أو أول المستجيبين، ولكن نظرًا لأن المهنيين الطبيين في البلاد يخاطرون بحياتهم كل يوم في المعركة ضد كورونا، فقد أصبحوا أول المؤهلين.

قال مؤسس المنظمة، "إنهم يضعون حياتهم على المحك ، مثل الجيش أو المستجيبين الأولين، لذلك كانت هذه هي طريقتنا لرد الجميل إليهم. وأن نؤكد لهم أننا نفكر بهم".

Watch how Brides Across America is helping health care workers like Damilka find the dresses of their dreams during the pandemic.@tvkatesnow has the full story tonight on @NBCNightlyNews. pic.twitter.com/gg2T9unuXp — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) August 2, 2020

وتبرعت المنظمة بحوالي 2000 فستان زفاف عام 2008، وبلغت إجمالي التبرعات 25000 فستان للعرائس.

وأشار المؤسس أن النساء سعيدات جدا بهذه الهدايا فمنهن الكثيرات ليس لديهن الوقت الكافي التخطيط لحفل الزفاف بسبب ضغط العمل.