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    طبيب يفحص طالبا في الثانوية العامة قبل دخوله قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020

    مصر... أسماء أوائل الثانوية العامة

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء أوائل الثانوية العامة 2020.

    وجاء ترتيب الأوائل كالتالي، بحسب صحيفة "اليوم السابع". 

    جامعة القاهرة في مصر
    © AP Photo / Hassan Ammar
    مصر... توقعات تنسيق الكليات 2020... و"رابط مباشر" لمعرفة نتيجة الثانوية العامة
    شعبة علمى علوم

    أحمد السيد برعى، محافظة بنى سويف 

    أحمد عبد الناصر، أسيوط 

    أحمد هشام عبد الباسط، أسيوط 

    تسليم أحمد منفلوط، أسيوط 

    جورج يسرى شحاتة، أسيوط

    جورج إسحاق عوض 

    رمضان نصحى فهمى، الدقهلية 

    روان أحمد، شبرا القاهرة 

    شهد محمد شديد، القليوبية

    صلاح الدين موسى كامل، البحيرة 

    مريم محمود أحمد إسماعيل، الغربية 

    ياسمين أسامة رجب، سوهاج

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    مصر… حسم الجدل بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

    علمى رياضة 

    عمر محمد عبد السميع، القليوبية

    عمر وائل يحى، القاهرة 

    أحمد السعيد القعقاع، الدقهلية 

    احمد يسرى النقرتى، البحيرة 

    اشرف احمد أبو عريضة، الغربية

    أمل ياسر محمد، القاهرة 

    جورج الهامى بشاى، القاهرة 

    سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى، المنوفية 

    عبد العاطى سلطان عيسى رحاب، الغربية 

    كريم محمد سعد، النزهة القاهرة 

    محمد أحمد فوزى محمد محمد، الدقهلية 

    محمد خالد فؤاد عيسوى، القليوبية

    يحيى محمد فرغلى 

    الشعبة الأدبية

    علا أحمد سعد إبراهيم، القليوبية

    حبيبة محمود محمد عبدالله، القاهرة 

    ريموندة أيمن عوض الله، القاهرة 

    شاهيناز أحمد عبد الله، القليوبية

    إسماعيل أيمن، أسيوط

    ألاء حمدى عبد المطلب، القاهرة 

    اية تامر شوقى إبراهيم، القاهرة 

    جومانا محمد الزغبى، القاهرة 

    رغدة محمد بيومى، الإسكندرية 

    ريهام عماد محمد حسن، الشرقية 

    سهيلة أحمد حسانين، القاهرة 

    عمر صلاح الدين، القاهرة 

    ندا يوسف السيد، الإسماعيلية 

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    وزير التعليم المصري: تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر
    مدارس المكفوفين 

    سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر، الجيزة

    مدارس الدمج التعليمى 

    الزهراء عبدالله احمد عبدالله، سوهاج 

    مدارس المتفوقين 

    محمد يسرى عبدالله الصادق، برج العرب الإسكندرية 

    ويشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة المصرية للعام 2020، انطلقت في 21 يونيو/حزيران، واستمرت حتى 21 يوليو/تموز الماضى، وذلك عن الدور الأول، أما الدور الثاني للامتحانات نفسها، فمن المقرر عقده في 22 أغسطس/آب الجارى، في ظل الضوابط التي أعلنتها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

    انظر أيضا:

    مصر... توقعات تنسيق الكليات 2020... و"رابط مباشر" لمعرفة نتيجة الثانوية العامة
    وزارة التربية السورية تعلن صدرو نتائج الثانوية العامة وعدد الطلاب الحاصلين على العلامة الكاملة
    مصر… حسم الجدل بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة
    مصر.. إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الثانوية العامة, مصر
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