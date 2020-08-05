"الجمال وسط الخراب"...سيدة لبنانية تعزف الموسيقى وسط حطام منزل..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيدة وهي تعزف على آلة البيانو، في منزل تضرر من الانفجار الذي هز العاصمة بيروت يوم أمس الثلاثاء.

المقطع المصور يظهر سيدة وهي تعزف على البيانو مقطوعة موسيقية وقد انتشر حولها حطام المنزل الذي كانت تعزف فيه.

ويظهر الفيديو حطام الزجاج المنتشر في كل مكان حولها والنوافذ التي هشمتها قوة الانفجار.

وحمل المقطع المصور الذي تم نشره عنوان "الجمال وسط الخراب"، ومنشور كتب فيه: "الحزن أمر جيد، فقط تأكد من أن الحزن يخلط دائما مع القليل من الأمل".

يذكر بأن انفجارا عنيفا هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.