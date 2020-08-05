شهيرة تكشف الحالة الصحية لمحمود ياسين وحديثه لرجاء الجداوي قبل وفاتها

كشفت الفنانة المصرية شهيرة، زوجة محمود ياسين، عن آخر تطورات حالته الصحية.

وقالت شهيرة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الأولى المصرية، إن حالة زوجها الفنان محمود ياسين، إلى حد ما مستقرة، ولكن ليس هناك تحسن.

وتابعت: "أنا ملازمة الفنان على طول وأتمنى من الله أن حالته الصحية تفضل كده ويفضل حسه في الدنيا".

وأشارت شهيرة إلى أنها منعت الزيارة عن المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة 5 أشهر.

وأضافت أنها رفضت دخول ابنهما عمرو إلى المنزل، ومن كان يريد رؤيته كانت تسمح له من بعيد فقط، قائلة: "محمود كلم رجاء الجداوي قبل وفاتها وعرفها، وكانت مبسوطة جدا أنها كلمته".

ولفتت إلى أن الفنانة نادية لطفي كانت تسأل على محمود ياسين باستمرار، وكذلك فاروق الفيشاوي قبل وفاته كان يريد رؤيته، موضحة إلى أن الفنان دخل في عامه السابع وهي يعاني من المرض، ولكن الجميع يحبه.

ومن جهة أخرى، عبرت شهيرة، عن حزنها بسبب الحادث الانفجار الذي وقع العاصمة اللبنانية بيروت.