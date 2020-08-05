بالفيديو... تحطم منزل هيفاء وهبي بسبب انفجار بيروت

ونشرت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، مقاطع مصورة من آثار تحطم بعض أجزاء من منزلها جراء انفجار مرفأ بيروت.

وتصدرت هيفاء وهبي، اليوم الأربعاء، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي "غوغل"، بعدما نشرت المقاطع المصورة.

اللي صار اليوم ب #بيروت بيبكّي 💔 الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار 🙏🏻 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 4, 2020

وعلقت هيفاء وهبي "ادعو لربة بيتي روبي اتصابت برأسها وعينها وانتقلت للمستشفى".

وأضافت "بيتي جنب الانفجار نحنا كلنا بخير وقدر الله وما شاء فعل".

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "اللي صار اليوم ببيروت بيبكّي. الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار".

وكان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن، صباح اليوم، أن الانفجار أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف، وما زالت فرق الإنقاذ تقوم بجهود انتشال الجثث والجرحى من مكان الانفجار وبالقرب منه.

كما صرح وزير الصحة اللبناني حمد حسن، بأن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى جراء الانفجار، وما زالت فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كم في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.