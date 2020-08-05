الهلال الأحمر السعودي يكشف ماذا فعل سارق سيارة الإسعاف فور هروبه بها

علق الهلال الأحمر السعودي، على واقعة سرقة سيارة إسعاف من أحد مستشفيات منطقة مكة المكرمة.

وأصدر الهلال الأحمر بيانا، بشأن مقطع فيديو يظهر شخصا يقوم بسرقة سيارة إسعاف، وتم تداول المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانتشاره بشكل كبير، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

وأكد الهلال الأحمر، في بيان أنه خلال تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى تمكن أحد الأشخاص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه.

وأشار إلى أنه بعد خروج هذا الشخص بسيارة الإسعاف من البوابة، قام بوضع السيارة في أحد المحطات المجاورة للمستشفى؛ حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة السيارة على الفور.

ووثق مقطع فيديو لحظة قيام مريض في أحد المستشفيات بالمملكة بسرقة سيارة إسعاف، في الوقت الذي حاول فيه أشخاص إيقافه لكنهم فشلوا.

سرق الاسعاف من مستشفي الملك عبدالعزيز بجده pic.twitter.com/KhFrarhC6x — 🌹ابومهند الخزمري🌹 (@vRJvsMKCv2m9S0A) August 5, 2020

ويظهر في الفيديو المريض وهو يستقل السيارة التابعة للهلال الأحمر في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة، وينطلق بها.