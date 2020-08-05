تعرض زوجة رامي عياش لإصابات بالغة بانفجار بيروت... فيديو

وأصيبت داليدا في يديها وقدمها إثر الانفجار الهائل الذي وقع مساء أمس في ميناء بيروت، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.
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داليدا عياش زوجة رامي عياش تتعرض لاصابة جراء انفجار مرفأ بيروت وتتلقى العلاج في المستشفى @dalidaayach . . . #celebrity #celebrities #star #نجوم #arabcelebrities #مجلة #الفن #جديد #اخبار_النجوم #مشاهير_العرب #مشاهير_العالم #اخبار_الفن #فنون #فنانين #مشاهير #غناء #طرب#singer #singers #artist #artists #gossip #celebrities_news #لبنان #بيروت #اخبار #اكسبلورر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر داليدا، وهي داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وكان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن، صباح اليوم، أن الانفجار أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف، وما زالت فرق الإنقاذ تقوم بجهود انتشال الجثث والجرحى من مكان الانفجار وبالقرب منه.
كما صرح وزير الصحة اللبناني حمد حسن، بأن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى جراء الانفجار، وما زالت فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كم في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.
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