تعرض زوجة رامي عياش لإصابات بالغة بانفجار بيروت... فيديو

وأصيبت داليدا في يديها وقدمها إثر الانفجار الهائل الذي وقع مساء أمس في ميناء بيروت، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر داليدا، وهي داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وظهرت داليدا مصابة بجروح بالغة في يديها وقدمها، بسبب أنها كانت على مقربة من وقوع الانفجار، وفقا لمجلة "سيدتي".

وكان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن، صباح اليوم، أن الانفجار أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف، وما زالت فرق الإنقاذ تقوم بجهود انتشال الجثث والجرحى من مكان الانفجار وبالقرب منه.

كما صرح وزير الصحة اللبناني حمد حسن، بأن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى جراء الانفجار، وما زالت فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كم في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.