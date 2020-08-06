موقع الحجوزات "بوكينغ" يتجه لعملية تسريح لموظفيه حول العالم

بعد قيام عدد من شركات الحجوزات والسياحة مثل "Airbnb" و"TripAdvisor"، بتخفيض نسبة موظفيها وتسريحهم، يتجه موقع الحجوزات السياحية "Booking" لتخفيض عدد موظفيه بنسبة 25 في المئة.

تخطط شركة "بوكينغ القابضة" لتسريح 25 في المئة من موظفيها حول العالم نتيجة لانخفاض الطلب على السفر، إثر جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن تسريح العمال المقترح في وحدتها، "Booking.com" والتي توظف نحو 4 آلاف موظف سيبدأ في سبتمبر/أيلول، بعد أن تنتهي الشركة من مشاوراتها مع "مجالس العمل وممثلي الموظفين والمنظمات الأخرى ذات الصلة".

وتمتلك الشركة عددا من مواقع الحجوزات على الإنترنت والتي تضررت جراء الجائحة، ومنها "Booking.com" وموقع "Kayak" وموقع "Priceline" وموقع "OpenTable"، بحسب ما نقل موقع "سي إن إن".

وصرح متحدث باسم الشركة في بيان، إن "أزمة كوفيد 19 دمرت صناعة السفر، وما زلنا نشعر بالأثر مع استمرار انخفاض حجم السفر بشكل كبير. في حين أننا قمنا بالكثير لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الوظائف، نعتقد أنه يجب علينا إعادة هيكلة منظمتنا لتتوافق مع توقعاتنا لمستقبل السفر".