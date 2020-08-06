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    شركة سامسونغ تكشف رسميا عن منتجاتها الجديدة في مؤتمر عقد في نيويورك، 7 أغسطس/ آب 2019

    سعر ومواصفات هاتفي سامسونغ "غلاكسي نوت 20 ألترا" و"غلاكسي نوت 20"

    © REUTERS / Eduardo Munoz
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    أطلقت شركة سامسونغ، رسميا، هاتفيها الذكيين الجديدين، من طراز غلاكسي نوت 20 (Galaxy Note 20)، وغلاكسي نوت 20 ألترا (Galaxy Note 20).

    وكشفت الشركة عن مواصفات أحدث إصدارين من سلسلة هواتف غلاكسى نوت، التي تمتاز بإمكانياتها الفائقة واستخدام القلم الإلكتروني.

    سامسونغ غلاكسي نوت 8
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    الدليل الكامل لأسرار وخفايا "غلاكسي نوت 8"
    غلاكسي نوت 20 (Galaxy Note 20)

    يزن نحو 192 غراما، وسمكه نحو 8.3 ميليمتر، ويأتي بشاشة من نوع Super AMOLED Plus Infinity-0 التي يبلغ حجمها 6.7 بوصة، ودقتها 2400×1800 بكسل، ويدعم التليفون تقنية +HDR10.

    وجاءت مواصفات الشاشة بدقة 10 ميغا بيكسل، وتحوي ثقبا لها مع فتحة العدسة f/2.2، وتدعم العدسة تقنية التركيز التلقائي ثنائي البكسل، مع إمكانية التصوير بزاوية 80 درجة.

    يحتوي الهاتف على 3 كاميرات في الخلف، وتحوي الكاميرا الأولى إمكانية التصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وتأتى بدقة 12 ميغا بيكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميغا بكسل أيضا، مع فتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل، وتقنية التثبيت البصري.

    أما الكاميرا الثالثة فتأتى بدقة 64 ميغا بكسل للتصوير الدقيق Telephoto، وذلك مع فتحة عدسة f/2.0، أما الحساس الرابع فهو Space Zoom فهو مخصص للتصوير الليلي مع التقريب البصري الهجين بمعدل x3، ويدعم تقنية Super Resolution Zoom OIS بمعدل يصل إلى x30 .

    يصدر الهاتف بطرازين من المعالجات ثمانية النواة المصنوعة بتقنية 7 نانومتر بتردد 3 غيغا هرتز، أو 2.7 غيغا هرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 8 غيغا بايت من نوع LPDDR5، وذاكرة بسعة تخزين داخلية 128 غيغا بايت، أو 256 غيغا بايت، لطراز شبكات الجيل الخامس G5.

    وتم تطوير سعة البطارية لتصل إلى 4300 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع، وتشحن الموبايل بنسبة 50% خلال نصف ساعة فقط، ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.0، ويحتوي منفذًا من نوع USB Type-C، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، وهو مقاوم للماء والغبار وفقا لمعيار IP68، ويصمد تحت الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، ويأتي معه حساس بصمة تحت الشاشة يعمل بالأمواج فوق الصوتية.

    غلاكسي نوت 20 ألترا (Galaxy Note 20 Ultra)

    يزن 208 غرامات ويأتي بسُمك 8.1 ميليمتر، وشاشته من نوع Dynamic AMOLED 2X Infinity-O بحجم 6.9 بوصة، ودقة 3088×1440 بكسل مع دعم تقنية +HDR10، والتي تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز.

    يأتي الهاتف بكاميرا خلفية أولى بدقة 12 ميغا بكسل للتصوير فائق العرض بزاوية 120 درجة مع فتحة عدسة f/2.2، والثانية بدقة 108 ميغا بكسل وفتحة عدسة f/1.8، وتقنية التثبيت البصري OIS.

    أما الكاميرا الثالثة فهي مخصصة للتصوير الدقيق وتأتي بدقة 12 ميغا بكسل وفتحة عدسة f/3.0، ويوجد حساس Space Zoom مع معدل تقريب هجين بمعدل X5، وأيضا تقنية Super Resolution Zoom OIS بمعدل يصل إلى x50.

    ويبدأ سعر الهاتف، الذي أطلق مساء أمس، من 1350 يورو حسب مساحة التخزين الداخلية، إلا أنه لم يتم الإعلان عن سعره رسميا في السعودية أو مصر أو أي من دول الخليج العربي.

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